Affare Deulofeu, CorSport: è questione di tempo! Solo 2mln tra Napoli e Udinese

Le mani si tendono: alla stretta ci penseranno i due presidenti Aurelio De Laurentiis e Giampaolo Pozzo, per l'ennesimo affare concluso. Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Napoli e Udinese si stanno avvicinando per il trasferimento dell'attaccante spagnolo Gerard Deulofeu.

Affare Deulofeu, distanza minima tra Napoli e Udinese

Gerard Deulofeu è in attesa di cenni, ha scelto di trasferirsi in azzurro:

"Il suo procuratore l'ha confermato, l'Udinese ha aperto alla cessione, bisogna perfezionare l'intesa economica, è questione di tempo. L'Udinese chiede 20 milioni, il Napoli - che inizialmente aveva offerto 13 - vuole arrivarci lentamente, non va oltre i 18, aspetta siano i bianconeri ad accettare"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli