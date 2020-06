Affare Boga, Tuttosport: il Sassuolo una prima richiesta al Napoli l’avrebbe avanzata, le cifre

Calciomercato Napoli - Il Napoli studia i nomi per il ruolo di attaccante di fascia, come racconta l'edizione odierna di Tuttosport sono costantemente monitorati diversi soggetti:

"A cominciare da Jeremie Boga, 23enne franco-ivoriano che il Sassuolo ha da poco riscattato dal Chelsea. In realtà il Sassuolo una prima richiesta l’avrebbe avanzata ed è di 25 milioni più bonus"

Calciomercato Napoli - E' risaputo che Jeremie Boga sia fra i principali obiettivi per rinforzare l'attacco di Cristiano Giuntoli. Il calciatore è attualmente al Sassuolo, che ha trovato un accordo col suo precedente club, il Chelsea riguardo la recompra.

GiovanniRossi, direttore sportivo del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport 24:

"Boga? Abbiamo sistemato la situazione in tempi di covid-19 con il Chelsea cercando di trovare l'accordo per Jeremie. Viviamo di rapporti, prima con club italiani e poi stranieri. Era una situazione un pochino complessa. Il Napoli? Giuntoli ci ha contattato, ci sono stati anche altri interessamenti su Boga ma in questo momento siamo concentrati sia sul campionato, perché c'è la ripresa. E allo stesso tempo, stiamo cercando di capire l'evolversi delle situazioni"