Affare Boga, l'Atalanta insidia il Napoli: potrebbe offrire al Sassuolo come contropartita una sorpresa dell'ultimo campionato

Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta reduce dal prestito al Verona, vale circa 15 milioni di euro e potrebbe rientrare in altri discorsi di mercato, secondo la Gazzetta dello Sport:

"L'Hellas farebbe carte false per confermare il prestito, in pole position rimane l’Atalanta. Sullo sfondo Roma e Milan, dalla zona Europa League in giù avrebbe solo l’imbarazzo della scelta: piace ad almeno 4-5 squadre. Tra queste anche il Sassuolo, società con la quale (chissà) si potrebbe intavolare un discorso riguardante Jeremie Boga, jolly offensivo classe ’97 che a Gasperini e patron Percassi piace parecchio (come al Napoli)"