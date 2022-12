Affare Bereszynski, CorSport: Napoli e Samp stanno capendo come chiudere lo scambio! Ecco come è nata la trattativa

Quando verrà il momento di rifiatare, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo potrebbe ritrovarsi a tifare per un nuovo compagno al suo posto come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“La trattativa con la Sampdoria per Bartosz Bereszynski è nata attraverso una chiacchierata che è già diventata altro dopo aver deciso di provare a inserire nell'affare anche Alessandro Zanoli.

Le due società stanno cercando di capire come concludere uno scambio che potrebbe essere utile al Napoli per avere alle spalle di Di Lorenzo un giocatore esperto (50 presenze con la Polonia) e a Zanoli per trovare quella continuità utile per diventare, parola di Alessandro Moggi, suo procuratore, «uno dei migliori in Italia nel suo ruolo».”