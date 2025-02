Adeyemi cambia agente e sceglie Giuseppe Pisano! Addio al Borussia Dortmund in estate?

Calciomercato Napoli, possibili novità in arrivo per Karim Adeyemi! Il giovane talento del Borussia Dortmund ha infatti deciso di cambiare agente e si affiderà ora all'agenzia Roof di Giuseppe Pisano e Andreas Ottl, due ex calciatori che si sono reinventati procuratori sportivi.

Dopo le turbolenze invernali, con Adeyemi che sembrava vicinissimo a lasciare il Borussia Dortmund, adesso l'intenzione dei nuovi agenti sarebbe quella di rivedere la sua posizione nelle gerarchie del club e, possibilmente, quella di rimanere a Dortmund. Adeyemi infatti è felicissimo di giocare al Borussia - e lo conferma anche la redazione tedesca di Sky Sport - anche se un suo trasferimento in estate non è da escludere se arrivasse un'offerta in grado di accontentare tutti.

Secondo Sky Sport, già oggi i suoi nuovi procuratori saranno a Dortmund per parlare con la società.