Addio Llorente? Tuttosport: Roma ed Inter pronte ad acquistare lo spagnolo, l'ex Juve parte ad una sola condizione

Calciomercato Napoli - La prima regola di Rino Gattuso, nuovo allenatore del Napoli, sarà la continuità. Come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, Ringhio vuole prima guardare negli occhi i calciatori e poi decidere se chiedere alla società qualche rinforzo a gennaio.

“L’unico che potrebbe essere in lista di partenza è Llorente, soprattutto se il club azzurro davvero riuscisse a prendere Ibrahimovic. A quel punto Llorente potrebbe prendere altre vie, magari in Italia. C’è la Roma pronta ad accoglierlo, ma De Laurentiis non lo darebbe mai ad una concorrente per il posto Champions, e allora non è da scartare la soluzione Inter. Lo ha chiesto Antonio Conte, che lo ha avuto alla Juventus (45 presenze e 18 gol) e lo aveva richiesto anche all’epoca del Chelsea”