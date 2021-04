Addio Hysaj, Gazzetta: Lazio, Roma e Milan su Elseid! I sussurri dalla Premier non si sono mai tramutati in nulla di concreto

Ultime notizie Napoli - Il divorzio tra il Napoli ed Elseid Hysaj è sempre più vicino. Ora l’albanese aspetta la chiamata giusta, secondo la Gazzetta dello Sport.

"Le pretendenti iniziano a scoprire le carte per un affare a zero. Il MIlan ha sondato il terreno nelle scorse settimane e ascoltato le richieste economiche di Hysaj, la Lazio si è inserita. L’ultimo club ad alzare la cornetta è stata la Roma, che vanta buoni rapporti con l’entourage del giocatore e vorrebbe superare la concorrenza. Hysaj non chiude le porte a una pista straniera, i sussurri dalla Premier però non si sono mai tramutati in nulla di concreto"