Acquisti e cessioni: il piano di Ancelotti in caso di ulteriore conferma

Calciomercato Napoli - E se Carlo Ancelotti dovesse ricevere ancora una chance? Come riferisce il CorSera oggi in edicola, pur essendo difficile, il tecnico potrebbe provare a chiederla ancora in caso di risultato positivo contro il Genk.

Ancelotti

Acquisti Napoli, il piano di Ancelotti

E nel caso dovesse ottenerla, punterebbe sui giovani a partire da gennaio: almeno tre giocatori in entrata, altrettanti o forse ancor di più in uscita. Ci sono infatti giocatori distratti, scontenti e demotivati nell'attuale rosa partenopea. Ancelotti punterebbe così al ricambio immediato.