Accostato al Napoli, il West Ham fa sul serio per Clyne: pronti 17 milioni

Calciomercato Napoli. Il nome di Nathaniel Clyne è stato recentemente accostato agli azzurri per la prossima stagione. Il terzino destro in uscita dal Liverpool ha giocato in prestito nell'ultima stagione al Bournemouth ma il suo rientro ai Reds dovrebbe durare poco.

Napoli-Clyne, offerte dalla Premier

Come riportato dal Mirror, sarebbero diverse le squadre disposte ad assicurarsi il laterale 28enne: oltre al Bournemouth, infatti, il West Ham sarebbe in pole position per il giocatore. Gli hammers, infatti, potrebbero fare un'offerta da 17 milioni di euro pur di convincere il Liverpool a lasciarlo partire per anticipare la concorrenza.