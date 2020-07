Accardi: "Per 50 mln prenderei Zaniolo e non Osimhen. Sarri? Non è a rischio esonero"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Beppe Accardi, procuratore

“Bisogna capire che proposte ha Osimhen: in questo momento ognuno prova a giocare le sue carte. I nuovi agenti sono quelli peggiori perché hanno raccontato tante frottole al giocatore che non possono più tornare indietro e quindi quando vai da un giocatore e gli prometti la luna, poi questa luna devi portargliela. Con 50 milioni prenderei Zaniolo e non Osimhen, ma non è in discussione il valore dei due talenti. C’è solo da sottolineare che Osimhen deve adattarsi al campionato italiano mentre Zaniolo lo conosce. Non credo che Sarri rischi la panchina anche perché non è questa la strategia Juventus. Il club non ha problemi a vincere il campionato, poi la Champions è un altro discorso. La Juventus deve fare la squadra attorno a Cristiano Ronaldo e non è facile per cui devo fare i complimenti a Sarri che si è già violentato abbastanza nel trovare un compromesso”.