"A queste condizioni non siamo interessati", Ricardo Rodriguez-Napoli: il dietrofront Milan e la reazione di Giuntoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino racconta nel dettaglio i motivi che hanno portato all'affare saltato per Ricardo Rodriguez tra Milan e Napoli:

Ricardo Rodriguez-Napoli saltata, i motivi

"Era stato il Milan a riaprire, con una telefonata improvvisa, al passaggio di Rodriguez al Napoli in prestito secco dopo l'altolà del Fenerbahce. Ed è stato sempre il Milan che, ieri mattina, con un dietrofront inatteso a gelare il ds Giuntoli comunicando che la formula per prendere il terzino sinistro era tornata quella di prima: ovvero, prestito oneroso e obbligo di riscatto a 8 milioni a giugno. La risposta di Giuntoli è stata categorica: a queste condizioni non siamo interessati. Facile immaginare toni e umori dello scambio di parole tra Giuntoli e il ds del Milan Massara. Ma il gelo calato all'improvviso è tale che lascia intendere che difficilmente potrà esserci una riapertura in queste ore che separano al gong del mercato (domani alle ore 20). Il punto è Rodriguez: aveva un'intesa con Gattuso ed era contento di poter concludere questa stagione al Napoli. Peraltro ha anche raggiunto un frettoloso accordo sull'ingaggio: un milione netto fino a luglio. Al momento, tutto è saltato, col Milan che si è incontrato col Psv Eindhoven raggiungendo in fretta e furia un'intesa alla condizioni proposte al Napoli. E il terzino? Ha preso ancora un po' di tempo per decidere ma alla fine ha accettato anche perché sa bene che gli azzurri non cambieranno idea: o i rossoneri accettano l'offerta di prestito oneroso a 400 mila euro fino a giugno con riscatto facoltativo, oppure non se ne fa nulla".