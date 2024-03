27 milioni per comprare Thiago Almada dalla MLS: due club pronti a chiudere

Ci sono le ultime notizie di calciomercato sul futuro di Thiago Almada pronto a trasferirsi in un altro club ma in Europa questa volta dopo le esperienze in Argentina e MLS. Accostato anche al Napoli in passato, ora il giocatore 22enne può lasciare l'Atlanta United e firmare per 27 milioni di euro con Chelsea o Atletico Madrid. Secondo Diario Sport sono loro i club sul giocatore al momento.