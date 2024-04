10mln e bonus: è il muro che ha diviso il Napoli dal primo acquisto di mercato

Calciomercato SSC Napoli - Dieci milioni più bonus: è il muro che ha diviso il Napoli e Georgiy Sudakov a gennaio. Ne parla il Corriere dello Sport.

Il centrocampista dello Shakhtar, 21 anni, è uno dei principali obiettivo del prossimo mercato del Napoli:

“Lui stesso aveva confermato il tentativo di De Laurentiis e la grande offerta: 40 milioni di euro. Non bastarono, per la sua delusione. Ma poi sono arrivati, nell’ordine: il rinnovo fino all’estate 2029, con l’inserimento di una clausola rescissoria da 100 milioni; il ritocco dell’ingaggio; la promessa che a giugno, cioè tra un po’, avrebbe avuto il placet. Bene. Ma non alle stesse cifre”

Sergey Palkin, ad dello Shakhtar, all'Evening Standard:

«Il Napoli lo avrebbe potuto avere per 50 milioni: ora non basteranno più. In occasione della finestra estiva di mercato, Sudakov avrà una possibilità enorme di cambiare squadra, di trasferirsi in un grande club. A gennaio ho detto al Napoli che avrebbero potuto avere Sudakov investendo 50 milioni di euro più bonus, ma loro hanno offerto 40 milioni. Dissi loro di chiudere l’accordo, di approfittare all’epoca, altrimenti avrebbero perso questa occasione unica: ora non basteranno 50 milioni»