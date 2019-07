Il collega Alfredo Pedullà, ha rilasciato le seguente dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia:

"Il Milan potrebbe offrire alla Fiorentina, Biglia o Laxalt, per arrivare a Veretout. Domani si riprenderà a trattare. Ora la Fiorentina potrebbe cambiare rotta sulla volontà di non accettare contropartite tecniche, anche per non portare alle lunghe il discorso con Veretout che ha chiesto di andare. La Roma non è fuori dai giochi, nelle prossime ore capiremo molto di più"