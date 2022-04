Primavera, Napoli-Fiorentina 3-2: pesante vittoria allo scadere, si allontana la zona playout

Napoli Calcio - Vittoria interna pesantissima per gli uomini di Niccolò Frustalupi: 3-2, finisce infatti così Napoli-Fiorentina Primavera. Una vittoria preziosissima che segue la clamorosa vittoria azzurra in casa della Roma capolista lo scorso turno. Tre punti che pesano come un macigno per i partenopei che salgono cosìì a 39 e allontanare il pericolo playout. Alle spalle seguono Genoa a 35, Lecce a 34 e le sacciate Spal e Pescara a 23 e 15.

La giornata inizia nel migliore dei modi col Napoli in vantaggio al 12esimo con Ambrosino, poi il raddoppio di Vergara al 37esimo. La viola però prima accorcia le distanze con Toci al 44esimo, poi agguanta il 2-2 a inizio secondo tempo con Capasso. Quando sembrava tutto perso arriva una rete allo scadere su rigore di Iaccarino che cambia la giornata e forse anche la stagione dei campani.

Primavera: Napoli-Fiorentina 3-2, il tabellino

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; D’Agostinno (Dall'81' D'Agostino), Vergara, Iaccarino, Coli Saco, Acampa; Cioffi (dal 56' Marchisano), Ambrosino (Dall'81' Pesce).

Allenatore: Frustalupi.

FIORENTINA (4-3-3): Andonov; Kayode, Frison, Biagetti (dal 46' Krastev), Favasuli; Corradini, Agostinelli (Dal 75' Sene), Bianco; Capasso (dal 75' Amatucci), Toci, Di Stefano.

Allenatore: Aquilani.

Reti: 12' Ambrosino, 37' Vergara, 44' Toci, 46' Capasso, 94' rig. Iaccarino