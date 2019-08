Primavera Napoli, tra conferme e cessioni nasce il Baronio bis

Precampionato anche per la Primavera del Napoli, non solo i grandi si preparano alla prossima stagione. Gli azzurrini hanno da poco terminato il ritiro a Roccaraso e dopo alcuni giorni di riposo, continuano ad allenarsi in vista del prossimo Primavera 1. L'obiettivo resta sempre la salvezza in un torneo con un alto tasso di difficoltà. In panchina confermato Roberto Baronio, una certezza per il Napoli: un tecnico capace di far crescere tutti i componenti in rosa e dar un gioco alla propria squadra.

Primavera Napoli

Quest'anno ci sarà un cambio generazionale per la Primavera azzurra, il Napoli non potrà contare sui fedelissimi come Gaetano ed Esposito. Tante cessioni per poter dare la possibilità ai giovani talenti di poter emergere nel mondo dei professionisti. Gianluca Gaetano lascerà un'eredità difficile da colmare, 21 gol segnati da un calciatore son tanti in ottica salvezza. Baronio saprà dove e come migliorare la rosa che si presenta folta di classe 2002, alcuni promossi in Primavera e altri confermati in Under17. C'è da studiare tutte le possibili mosse ma un aiuto servirà anche dal mercato con l'operato di Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile azzurro.

La rosa della Primavera del Napoli

PORTIERI: Maione (classe 2002), Idasiak (classe 2002), Daniele (2002).

Tra acquisti e conferme

CONFERMATI: Idasiak, Senese, Manzi, Bartiromo, Calvano, Zanoli, D'Alessandro, Zanon, Labriola, Mamas, Zedadka, Vrakas, Palmieri, Sgarbi

Le cessioni

Maisto (Giugliano), D'Andrea (Fidelis Andria), Esposito G. (Bari), Perini (svincolato), Casella (Messina), Gaeta (svincolato), Illuminato (Pergolettese), Mezzoni (Carrarese), Marino (Latina), Guadagni (svincolato), Bertoli (Pordenone, fp), Saporetti (Carpi, fp), Negro (Pontedera), Energe (Campobasso).

di Simone Scala

