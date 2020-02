Primavera, le pagelle di Napoli-Empoli 1-3: D'Onofrio choc, instancabile Zedadka. Angelini da rivedere

In dieci minuti il Napoli ha distrutto tutto ciò di buono che aveva fatto, l'Empoli rimonta allo Ianniello e conquista tre punti importanti per avvicinarsi alla zona playoff. Continua la crisi di risultati, la squadra di Angelini dopo un ottimo primo tempo regala il finale di ripresa e perde un'altra partita. Le reti di Merola e Lipari (doppietta) rispondono al penalty realizzato da Labriola.?

Ultime Calcio Napoli - Primavera, le pagelle di Napoli-Empoli 1-3

Idasiak 5.5 - Si fa trovare pronto sulle conclusioni dal limite dell'area di rigore dell'Empoli. Nel finale di primo tempo rischia di regalare agli avversari il pareggio con due uscite sbagliate. Tre gol subiti, sul terzo poteva far qualcosa in più visto che la conclusione era sul suo palo.

Costanzo 5.5 - Nei primi minuti perde la marcatura su Cannavò in area di rigore che fortunatamente sfiora la traversa. Vicinissimo al gol con un colpo di testa (38') ma un miracolo di Prateli nega la gioia al difensore azzurro. Si fa dribblare troppo facilmente da Cannavo allo scadere del primo tempo da cui parte un'azione pericolosa dell'Empoli. Nella ripresa viene saltato troppe volte, soffre il forcing offensivo dell'Empoli.

Zanoli 5 - Errore decisivo: non legge il taglio vincente di Merola che pareggia nel finale di gara. Il difensore azzurro poteva far molto di più in occasione del pari avversario.

D'Onofrio 4.5 - Intervento rischioso su Bertolini (19') in area di rigore ma prende nettamente il pallone e salva gli azzurri. Salva ben due volte sulla linea altrettante conclusioni dell'Empoli a causa di uscite maldestre di Idasiak. Nel finale di gara sbaglia un passaggio e regala pallone vincente a Lipari che firma il sorpasso.

Vrikkis 6 - Momento di forma dell'esterno azzurro, fisicamente è tra i migliori del Napoli. Spinge tanto sulla fascia destra e dribbla continuamente Adamoli.

Sami 5.5 - Prima da titolare allo Ianniello, dimostra la sua tecnica sopraffina a suon di lanci lunghi con il contagiri però soffre troppo in fase difensiva.

Ceparano 5.5 - Indispensabile per il Napoli Primavera di Angelini, il centrocampista in cabina di regia gestisce il possesso palla e cerca di fermare le avanzate offensive dell'Empoli. Sul finale di gara la stanchezza si fa sentire e perde la marcatura su Ekong che fornisce l'assist vincente a Merola.

Labriola 6 - Freddissimo dagli undici metri, realizza il gol del vantaggio degli azzurri con un'esultanza liberatoria (dal 15'st Tsoungui sv).

Zedadka 6 - E' tra i protagonisti del Napoli Primavera, si rende pericoloso con incursioni e conclusioni dal limite dell'area di rigore. Si procura il penalty che Labriola realizza con precisione. Nella ripresa poteva sfruttare meglio qualche occasione avuta.

Cioffi 5 - Vuole ripagare l'occasione datagli da Angelini: si destreggia bene tra gli avversari ma è poco pericoloso negli ultimi metri (dal 25'st Zanon sv).

Sgarbi 5.5 - Tanto movimento per l'attaccante azzurro, nei primi minuti ha subito qualche occasione per segnare. Crea confusione tra i difensori dell'Empoli a suon di dribbling e velocità (dal 31'st Vrakas sv).

All.: Angelini 5 - Quattro assenze pesanti (Manzi, Senese, Mamas, Palmieri, ndr) son troppe per una squadra che lotta per la permanenza in Primavera 1. Cambia modulo e torna al fatidico 3-5-2 che ha condannato Baronio all'esonero. Sceglie gli undici titolari più in forma ed esperti contro un Empoli che insegue i playoff. Gli azzurri passano in vantaggio ma nella ripresa effettua tre cambi e si chiude troppo lasciando campo agli avversari che effettuano una rimonta incredibile negli ultimi dieci minuti di gara. Sostituire due attaccanti per due centrocampisti è stato un suicidio tattico.

di Simone Scala

RIPRODUZIONE RISERVATA