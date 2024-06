La Roma vuole "rubarlo" al Napoli: a 14 anni è tra i migliori difensori in Italia!

Calciomercato Napoli, attenzione alla Roma! Per l'ennesima volta la AS Roma vuole "rubare" un calciatore delle giovanili del Napoli. Negli ultimi anni sono andati via Musella, Modugno e Malafronte, tre potenziali talenti del Napoli passati alla Roma, dove Bruno Conti è sempre alla ricerca di nuovi giovani per la Primavera.

Secondo quanto riporta Gazzetta Regionale, adesso la Roma avrebbe messo gli occhi su Diego Morra, difensore centrale classe 2010, considerato uno dei migliori difensori della sua età. A soli 14 anni è alto 1.85 metri ed ha già esordito fuori età con l'Under-15 del Napoli, mettendosi in mostra nel campionato Interregionale.

Secondo la Gazzetta Regionale, "che Diego Morra fosse in cima all'elenco dei desideri giallorossi non è di certo una novità, ma nella giornata di ieri c'è stato forse lo scatto decisivo. Il passaggio alla Roma adesso sembrerebbe più vicino".

Future Top Player scrive su Diego Morra, calciatore del Napoli:

Diego Morra è un difensore noto per la buona solidità difensiva. L’eccellente posizionamento e la capacità di leggere il gioco gli consentono di anticipare e neutralizzare le minacce offensive avversarie con efficacia. La sua intelligenza tattica è fondamentale per organizzare la linea difensiva e per comunicare attivamente con i compagni di squadra, garantendo coesione e sicurezza. La forza fisica di Diego è uno dei principali punti di forza. Questa qualità lo rende dominante nei duelli corpo a corpo e nei contrasti aerei, sia in fase difensiva che offensiva. L’ abilità nel gioco aereo è particolarmente utile durante le situazioni di palla inattiva, diventando una minaccia costante in attacco e un baluardo in difesa. Inoltre, è in grado di gestire il pallone con sicurezza, contribuendo alla costruzione del gioco dalla difesa con passaggi precisi e considerati.

Il giovane difensore non si limita al ruolo difensivo. La capacità di partecipare alle azioni offensive, specialmente attraverso i colpi di testa su corner e calci di punizione, aggiunge un’ulteriore dimensione alla sua squadra, fornendo un’opzione aggiuntiva in attacco. In campo, Morra emerge come un leader naturale. La sua presenza ispira fiducia nei compagni di squadra, e la sua personalità carismatica lo rende un punto di riferimento sia in termini di gioco che di mentalità. Nella stagione in corso 2023/24 ha realizzato 1 goal e 4 assist.