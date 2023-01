DIRETTA - Juventus-Napoli 0-0, ottavi Coppa Italia Primavera:

Napoli Calcio - Juventus-Napoli Primavera, la squadra di Frustalupi in trasferta con l'obiettivo di passare il turno in Coppa Italia. Si torna in campo a Vinovo alle ore 13.00 dove si sfidano Juventus e Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera.

Coppa Italia Primavera, Juventus-Napoli: diretta testuale

5' - Le urla di Montero verso i suoi. Il Napoli inizia con un baricentro molto alto, non può concedere molto spazio.

1' - Calcio d'inizio, partiti!

Scenderanno in campo oggi alle ore 13:00 Juventus-Napoli per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera.

I convocati di Frustalupi:

Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Boni, D’Avino, Giannini, Gioielli, Lamine, Lettera, Marchisano, Mutanda Kasongo, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Rossi, Russo, Sahli, Spavone, Turi.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli:

Juventus: 30 Daffara, 3 Rouhi, 5 Dellavalle, 10 Hasa, 13 Turco, 16 Ripani, 19 Yildiz, 22 Nonge, 24 Citi (C), 29 Maressa, 31 Mancinbi. A disp. 12 Vinarcik, 6 Doratiotto, 7 Strijdonck, 8 Pisapia, 9 Turco, 15 Domanico, 21 Anghele, 23 Ledonne, 27 Moruzzi, 28 Morleo, 36 Nobile. All. Montero.

Napoli: 55 Turi, 2 Barba (C), 3 Giannini, 99 Lamine, 90 Nosegbe, 72 D’Avino, 33 Boni, 16 Alaustey, 9 Pesce, 27 Mutanda, 93 Sahli. A disp. 1 Boffelli, 5 Obaretin, 4 Lettera, 6 Gioielli, 7 Acampa, 15 Spavone, 23 Rossi, 28 Marchisano, 88 Russo. All. Frustalupi.