Infortunio Koulibaly, prima diagnosi SSC Napoli: sospetto stiramento al bicipite femorale destro

Piove sul bagnato in casa Ssc Napoli. Esordio con sconfitta immeritata per Rino Gattuso. Non sono bastati ben 33 tiri in porta per portare a casa il risultato. Gara subito in salita e iniziata con lo sfortunato infortunio di Kalidou Koulibaly

Infortunio Koulibaly, prima diagnosi SSC Napoli

Infortunio Koulibaly Napoli-Parma 1-2

Il difensore senegalese scivolato rovinosamente nel contropiede che poi ha portato al vantaggio iniziale del Parma con Kulusevski ha riportato un sospetto stiramento al bicipite femorale destro. Domani il club azzurro sottoporrà il giocatore ad ulteriore accertamenti per stimare gli eventuali tempi di recupero.