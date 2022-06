Giovanili Napoli, possibile rivoluzione: pronto un doppio cambio tecnico

Notizie Napoli calcio. Del settore giovanile del Napoli si è spesso discusso in questi anni. Tra tanti bassi e pochi alti, non è semplice portare avanti un progetto che per il presidente De Laurentiis non ha quell' appeal necessario per investimenti importanti.

Giovanili Napoli Grava

Giovanili Napoli, cambiano due allenatori

Quest'anno la Primavera di Frustalupi si è salvata solamente ai Playout dopo un ottimo inizio di stagione. Il club ha però in mente di partire ancora da più lontano, rivoluzionando la guida tecnica delle categorie ancora più giovani. Secondo quanto raccolto da IlNapoliOnline.com, la società avrebbe deciso di non confermare per la prossima stagione i tecnici Luigi Malafronte e Andrea Liguori. Malafronte in questa stagione aveva portato agli ottavi l’Under 16 uscendo contro la Fiorentina, mentre Liguori si era fermato ai playoff contro l’Atalanta. Proprio per quanto riguarda l'Under 18 il nome in pole position è quello di Andrea Tedesco, ex vice di Devis Mangia.