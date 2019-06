Exploit Pulcini Micri, campioni regionali e protagonisti a livello nazionale: da Volla a Coverciano

Da Volla a Coverciano con i Pulcini 2008 di mister Fabio Marchisano per il Torneo Grassroots Challenge. I nostri ragazzi hanno rappresentato la regione Campania in questa importante rassegna, dopo aver superato la fase pronvinciale e regionale nelle scorse settimane. Sono arrivati fino alla fase finale nazionale, svoltasi quel di Coverciano. I ragazzi hanno ben figurato vincendo tutte le gare in programma. Un’esperienza unica, che ha consentito ai Pulcini di sfidare squadre blasonate su un campo importante come quello del Centro Federale di Covercianoð Ennesimo appuntamento con il calcio che conta. Complimenti ai nostri ragazzi!