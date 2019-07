Cretella ed Altomare dal Napoli alla Paganese. Il responsabile Veneruso: "Siamo fieri di aver siglato questo duplice accordo" [ESCLUSIVA]

E' arrivata l'ufficialità. Carmine Cretella passa dal Napoli alla Paganese. E' un classe 2002, centrocampista di ottima qualità che aiuterà la alla Beretti della Paganese in prestito con diritto di riscatto. Non solo, anche Altomare Attilio, classe 2002, prima punta di gran fisico fa lo stesso viaggio, dal Napoli alla Paganese, in prestito con dirtto di riscatto. Sono due operazioni firmate Enzo Veneruso, nuovo responsabile dell'area tecnica della Paganese che dichiara ai nostri microfoni: "Abbiamo raggiunto un duplice accordo con la SSC Napoli, siamo fieri di poter aggregare al nostro gruppo due ottimi calciatori come Cretella ed Altomare. Stiamo lavorando sodo per migliorare il gruppo"

