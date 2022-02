Campionato Primavera 1, alle 12.30 Napoli-SPAL. I convocati di Frustalupi e le probabili formazioni

Il Napoli Primavera affronta la Spal per la 16esima giornata di campionato di Primavera 1. Il match si disputa alle ore 12.30 al campo Arena di Cercola.

I convocati di Frustalupi:

Acampa, Ambrosino, Barba, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, De Luca, De Marco, Di Dona, Giannini, Gioielli, Idasiak, Manè, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Pesce, Pontillo, Rendina, Spavone, Toccafondi, Turi, Vergara

I biancazzurri vengono dalla sconfitta interna contro l’Inter, mentre i partenopei nell’ultimo turno si sono imposti per 1-2 in casa del Genoa.

«Nonostante contro l’Inter non sia arrivato un risultato positivo – ha affermato mister Piccareta – credo che la partita abbia trasmesso ai ragazzi la consapevolezza di essere sulla strada giusta per poter tornare a fare punti il prima possibile. Se riusciremo ad interpretare ogni partita con lo spirito e la determinazione messa in campo contro i nerazzurri, possiamo guardare con fiducia ai prossimi impegni».

«Ci attende un’altra sfida impegnativa – continua l’allenatore biancazzurro – contro un Napoli decisamente solido e ben organizzato. Dovremo cercare di essere più cinici negli ultimi metri, evitando cali di concentrazione che in partite così equilibrate possono costare molto caro».

Probabili formazioni