Notizie Napoli calcio. Il Napoli Primavera, dopo una stagione che è conclusa con l'amara retrocessione, è pronto a rivoluzionare il proprio organico.

Come riportato dal collega Pasquale Giacometti, uno dei protagonisti degli azzurrini è pronto a dire addio: si tratta dello spagnolo Alastuey, tra i pochi a salvarsi nella passata stagione. L'ex Barcellona dovrebbe svincolarsi a breve, mentre tra i fuoriquota non confermati anche Barba e Acampa, che vanno via a parametro zero.