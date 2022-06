Zerbin, l'agente: "Meritiamo l'attenzione del Napoli, dipende tutto da Spalletti"

Furio Valcareggi, agente di Zerbin, è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli:

Zerbin è un ragazzo di Novara, guarda il sole dieci minuti d'estate. Viene da un posto diverso ma si è integrato benissimo. Napoli lo ha conquistato subito, ha fatto amicizia con Gaetano. La sua posizione in campo? Farà di necessità virtù. Lui è un'ala sinistra, è pericoloso quando punta la porta e rientra. Un po' come faceva quel mostro di Insigne. Lui va in ritiro e merita un po' di attenzione: Nazionale è qualcosa che rende tutto più bello. In ritiro vediamo, se sta bene nel Napoli va benissimo, altrimenti vedremo. Lui vuole restare al Napoli. Tutto dipende da Spalletti. Ora meritiamo l'attenzione del Napoli