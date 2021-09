Ultime notizie calcio - Non certamente un momento esaltante per il Leicester, che in Premier League quest'oggi ha seriamente rischiato il tracollo contro il Burnley. Decisivo, per evitarlo, il solito Vardy, che ha prima realizzato l'autogol del momentaneo 1-0 per gli avversari, poi ha trovato l'1-1 ed al minuto 85 ha siglato la rete che è valsa il definitivo 2-2.