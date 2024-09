Trasferta vietata, gli avvocati Grimaldi e Rubinacci hanno chiesto al Prefetto di Torino di intervenire per garantire l'ordine pubblico

Gli avvocati Erich Grimaldi e Luca Rubinacci, che hanno ottenuto l’accoglimemto della domanda di tutela cautelare monocratica dal TAR PIEMONTE, per due tifosi napoletani, in considerazione della motivazione e delle innumerevoli richieste da parte dei tifosi presenti all’esterno dello stadium, a tutela anche dell’ordine pubblico, hanno inviato istanza al Prefetto di Torino. Il decreto, invero, non chiarisce in maniera univoca se la misura cautelare spieghi effetti nei confronti dei soli ricorrenti ovvero se operi erga omnes. La diffusione sugli organi di stampa del provvedimento sta generando una notevole incertezza nei tifosi presenti a Torino, il che consiglierebbe un intervento da parte della Prefettura, se del caso in autotutela, finalizzato a consentire l’ingresso all’Allianz Stadium da parte di tutti i possessori di biglietto annullato in base all’ordinanza contigibile ed urgente del 20 settembre 2024.