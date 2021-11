Questa sera ospite in trasmissione Tony Colombo che presenterà il suo nuovo brano inedito in onore del nostro amato Diego Armando Maradona! Appuntamento giovedì 25 novembre ore 22:00 su Tele A, in Campania canale 18 dgt, in Puglia, Abruzzo e Marche canale 80 dgt, Tele Radio Ercolano 602: Napoli e tutte le province. In diretta streaming sul sito: www.tifosinapoletani.it.