Il Napoli perde in casa contro la Fiorentina per 0-2, prestazione pessima degli azzurri contro la formazione di Iachini che conquista i tre punti grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic. Tanti fischi al San Paolo, i tifosi si sentono traditi dai propri beniamini. Il Napoli resta a 24 punti in classifica a -11 dalla zona Champions. I viola hanno festeggiato negli spogliatoi il successo in trasferta.

