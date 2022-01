Sportitalia, Parlato: "Spostare Coppa Italia e Supercoppa per recuperare la giornata di campionato"

Ultime calcio -? Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto durante CalcioNapoli24live:

"La Lega sta facendo il pugno duro perchè vuole che si giochi a tutti i costi. C'è un precendente e si va verso una direzione scontata nelle aule dei tribunali. La Lega sta facendo scendere in campo squadre decimate e sta offrendo uno spettacolo non godibile. Stasera la Juve ha la possibilità di agganciare la zona champions stasera contro un Napoli zeppo di riserve. Si rischia di fare la frittata totale: giocare stasera con altre partite che vengono rinviate non ha molto senso. Queste due giornate potevano essere recuperate spostando la coppa Italia e la finale della Supercoppa. Insigne via già a gennaio: non mi risulta. ".