Non è ancora iniziato il campionato per la SSC Napoli ma sono, con estrema puntualità, iniziati i cori nei confronti della tifoseria partenopea. Prima giunge dai settori occupati dai tifosi viola il solito 'Chi non salta è napoletano', poi il becero 'Vesuvio lavali col fuoco': clima teso a Firenze e sugli spalti dell'Artemio Franchi.

Clicca sul file in allegato