Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ancelotti ha esultato come se il Napoli avesse segnato al miracolo di Meret. L'allenatore continua a riprendere i suoi in fase di non possesso perché gli azzurri stanno facendo un po' di fatica".