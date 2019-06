Prossimo allenatore Juve - Sembrerebbe tutto fatto tra Maurizio Sarri e la Juventus. Il tecnico di Figline sembrerebbe essere vicino all'accordo con il club campione d'Italia per il prossimo anno.

Allenatore Juve - Sarri incontra Paratici

Come riportato da Repubblica.it, il tecnico ex Napoli è pronto per l'approdo sulla panchina bianconera. Il tecnico toscano è rientrato in Italia e si è subito recato a Milano, all'Hotel Palazzo Parigi, quartier generale del direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici.

