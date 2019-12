Sabato c'è il Parma, Napoli in ritiro: ecco chi ha preso la decisione

Notizie Calcio Napoli -L'edizione odierna de Il Mattino riferisce di un Napoli in ritiro domani, il giorno prima della partita col Parma. Ritiro non punitivo ma costruttivo.

La decisione - quasi inevitabile - è di Gennaro Gattuso. La rabbia messa in campo al primo allenamento dal nuovo allenatore azzurro ora deve acquisirla un gruppo che ieri per la prima volta ha guardato in faccia il nuovo presente. Lo staff azzurro ha subito comunicato alla struttura che ospita il Napoli a Castel Volturno la volontà dell’allenatore di trattenere per una notte i calciatori, insieme per ritrovare la serenità d’animo fin qui mancata.