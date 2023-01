Rigore Sampdoria-Napoli: non doveva battere Politano, Spalletti aveva indicato due tiratori

Napoli - Sampdoria-Napoli è la 17esima giornata del calendario di Serie A, dove la squadra di Spalletti è scesa in campo a Genova per riscattare la sconfitta con l'Inter. Subito un rigore concesso a favore degli azzurri dopo 3 minuti di Sampdoria-Napoli.

Rigore Sampdoria-Napoli, tiratori scelti da Spalletti

Un calcio di rigore in Sampdoria Napoli sbagliato da Politano, con Dazn che ha svelato un retroscena importante. Non era Matteo Politano che doveva battere il calcio di rigore sbagliato in Sampdoria Napoli. Infatti, come rivelato da Dazn, Spalletti aveva indicato a Juan Jesus i tiratori che erano stati scelti: uno tra Elmas e Kvaratskhelia dovevano battere il calcio di rigore.