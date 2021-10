Repubblica - Il Governo amplia i posti allo stadio, sta per terminare lo sciopero degli ultrà napoletani

Napoli Calcio - L'edizione odierna di Repubblica riferisce sulla decisione del Governo di ampliare il numero dei posti ammessi agli stadi e sui risvolti del provvedimento. Dal quotidiano si legge:

Rimangono come previsto ancora obbligatori il Green Pass e la mascherina, mentre non sarà naturalmente più praticabile il rigoroso distanziamento all’interno dell’impianto - garantito finora grazie alla disposizione degli spettatori a "scacchiera" - che ero stato la motivazione principale dell’auto esilio dalle due curve dei gruppi organizzati. È probabile quindi che stia per finire anche lo " sciopero" di protesta degli ultrà, che (temendo le multe) avevano disertato il Maradona in occasione delle partite di campionato contro Venezia, Juventus e Cagliari e di Europa League contro lo Spartak di Mosca, partecipando invece alle due trasferte di Marassi (contro Genoa e Sampdoria) e a quelle di Leicester, Udine e di Firenze.