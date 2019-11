Regione Campania, dai risparmi delle Universiadi 2019 stanziati 1,2 milioni per lo stadio San Paolo

(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - La Giunta regionale della Campania ha deliberato di destinare le economie dell'Universiade Napoli 2019 alla realizzazione di ulteriori interventi per impianti sportivi. Tra gli interventi di rilevanti dimensioni - si spiega in una nota - circa 8 milioni di euro sono per la sistemazione dello Stadio Collana di Napoli e circa 1,2 milioni per le opere accessorie dello Stadio San Paolo di Napoli (in particolare per la manutenzione di alcuni locali attigui agli spogliatoi e per interventi sulla copertura). Previsti ulteriori interventi di sistemazione anche per gli impianti Albricci di Napoli, lo stadio Moccia di Afragola, lo stadio Arechi di Salerno, lo stadio Pinto di Caserta, il campo sportivo Conte di Mondragone e il Palazzetto dello Sport Unisannio. Previsti, inoltre, interventi di minori dimensioni, da realizzarsi a cura dei comuni, ciascuno di importo massimo non superiore a 100 mila euro, da individuarsi a seguito di apposita manifestazione di interesse. (ANSA).