Lecce-Napoli - "Suca napoletani", "Lega italiana figli di pu*****": questi solo parte dei cori innalzatisi dalla Curva Nord dello stadio Via del Mare dai tifosi del Lecce. I tifosi salentini si sono resi protagonisti di cori contro i napoletani e contro la Lega Serie A. "Questi sporchi maledetti, tutti clandestini hanno la scorta che li copre. Venite a caricare!": questo uno dei commenti beceri nei confronti dei napoletani accorsi in Puglia per seguire il match.