Notizie Napoli calcio. Spalletti al 68' della ripresa ha deciso di sostituire Zielinski nel corso della gara contro il Cagliari. Come riportato dai colleghi di DAZN, una sostituzione non solamente tattica: il polacco, in panchina, porta una vistosa fasciatura sulla caviglia con tanto di ghiaccio. Il problema, come sottolineato dallo stesso centrocampista, è nato da un movimento innaturale in un'azione di gioco. Seguiranno aggiornamenti dopo la gara.