Primavera, Negro saluta Napoli: "Grazie a tutti, ricordi bellissimi. Ringrazio il mister per gli insegnamenti"

Antonio Negro, attaccante della Primavera del Napoli, ha scritto un post su Instagram per commentare la stagione che si appena conclusa con l'obiettivo salvezza raggiunto. Ecco le sue parole.

"Lo so che sembrerà scontato ma volevo fare un grosso ringraziamento a tutti. A partire dal mister che ha sempre creduto in me e nonostante fossi un fuori quota mi ha trasmesso tutti i suoi insegnamenti e competenze. Passando per i compagni con cui mi sono integrato e ho avuto l'opportunità di trascorrere momenti belli sia dentro che fuori dal campo. Infine lo staff che lavora dietro le quinte ma è una componente indispensabile per la crescita fisica e morale. Vi ricordo così. Grazie a tutti, Napoli nel cuore".