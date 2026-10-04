Olanda-Serbia, le formazioni ufficiali: Noa Lang e Vanja Milinkovic-Savic in campo dal 1'

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Autore Dino Viola Giornalista pubblicista · Analista dei dati
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Olanda e Serbia si affrontano al Philips Stadion di Eindhoven nella quarta giornata della Nations League. Gli Oranje, secondi nel girone con cinque punti, cercano una nuova vittoria dopo il 2-1 dell'andata, mentre la Serbia è chiamata a reagire dopo un avvio senza punti.

Sono titolari entrambi i giocatori del Napoli: Noa Lang nell'Olanda e Vanja Milinkovic-Savic nella Serbia. 

Olanda-Serbia, le formazioni ufficiali

  • Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Koopmeiners, Van de Ven; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Summerville, Meerdink, Lang. CT: Xavi.
  • Serbia (4-4-2): Milinkovic-Savic; Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic; Nedeljkovic, Lukic, Stankovic, Samardzic; Cvetkovic, Tadic. CT: Paunovic.

Per il Napoli, dunque, riflettori puntati su Lang e Milinkovic-Savic, entrambi dal primo minuto nella quarta giornata di Nations League. La sfida è in programma alle 20:45.

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