Nuovo protocollo Serie A, le nuove regole: ecco quando sarà previsto il rinvio della partita

Napoli calcio - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulle nuovo regole del nuovo protocollo per la Serie A.Dal quotidiano si legge:

Niente quarantena dopo un contatto stretto con un positivo né obbligo di indossare la mascherina Ffp2 durante gli allenamenti per gli sportivi con il booster. E ancora, accesso libero agli spogliatoi per chi ha ricevuto la terza dose, a patto di restare in una bolla senza contatti esterni, e soprattutto blocco del gruppo squadra (con partite e trasferte vietate) solo nel caso in cui al suo interno ci sia almeno il 35-40 per cento di contagiati. È questa, a grandi linee, la proposta di protocollo redatta ieri dai tecnici dei ministeri della Salute, degli Affari Regionali e dello Sport che verrà presentata in mattinata alla Conferenza delle Regioni. Lo scopo è chiaramente quello di dare indicazioni precise e limitare il libero arbitrio delle Asl locali..

La proposta di lavoro iniziale, a quanto trapela, è quella di isolare l'intero gruppo squadra solo con il 50 per cento degli sportivi contagiati. Soglia che invece, soprattutto i tecnici del ministero della Salute, per il principio di massima precauzione in una fase così delicata dell'emergenza sanitaria, hanno intenzione di far calare al 35-40 per cento. Vale a dire che il rinvio delle partite della Serie A arriverebbe solo nel momento in cui una delle due squadre, si ritrovi in isolamento con 7 o 8 giocatori.