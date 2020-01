Serie A - Iniziativa fantastica della Lazio prima di Lazio-Napoli. Al progetto "I bambini non si toccano" la piccola Noemi Staiano, la bimba rimasta ferita da un colpo d'arma da fuoco durante l’agguato del 3 maggio scorso in Piazza Nazionale a Napoli, è entrata mano nella mano di Ciro Immobile e poi ha ricevuto in omaggio la maglia del Napoli da Lorenzo Insigne.

