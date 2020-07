Dopo i primi 20' di gioco regge lo 0-0 al San Paolo tra Napoli e Udinese. Per il momento azzurri padroni del gioco, con un ampio possesso palla per provare a stanare i friulani dalla propria metà campo: doppia opportunità per Zielinski ma la mira del polacco è stata poco precisa. L'Udinese si è mostrata solo una volta dalle parti di Ospina, con un colpo di testa di Lasagna in netto fuorigioco.Â