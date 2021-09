Victor Osimhen on fire! Il Nigeriano, al 10', ha già portato il Napoli in vantaggio contro il Cagliari: ottimo spunto di Zielinski che da destra crossa, Osimhen arriva come un falco sul pallone e con rabbia sfodera il destro che batte Cragno per l'1-0 dei partenopei. Per l'ex Lille si tratta del 6° gol nelle ultime 4 partite (compresa l'Europa League).