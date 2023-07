Notizie Calcio Napoli - Napoli-Spal, gara di chiusura del ritiro a Dimaro in scena alla Ski.it Arena di Carciato, è bloccata sul risultato di 0-0. Dopo la prima metà di gioco infatti nessuna delle due squadre ha trovato la via del gol. Gli azzurri hanno avuto le occasioni migliori ma la rete non è arrivata. Dal canto suo la Spal non ha mai creato pericoli a Gollini.