Napoli-Milan a Pasquetta, la Serie A scende in campo anche a Pasqua: ecco la 31esima giornata | FOTO

La Serie A scende in campo nel weekend di Pasqua per la 31ª giornata, distribuita tra sabato 4 e lunedì 6 aprile come si evince da un post pubblicato da Dazn. Il turno si apre con le sfide Lecce-Atalanta e Sassuolo-Cagliari, mentre in serata saranno protagoniste Hellas Verona-Fiorentina e Lazio-Parma.

La domenica di Pasqua propone altre tre sfide: Cremonese-Bologna, Pisa-Torino e il big match serale tra Inter e Roma.

Il turno si completerà a Pasquetta con tre gare: Udinese-Como e Juventus-Genoa nel pomeriggio, prima del posticipo delle 20:45 tra Napoli e Milan. Proprio la sfida del Maradona chiuderà il turno pasquale, con due delle grandi del campionato pronte a contendersi punti pesanti nella fase decisiva della stagione.