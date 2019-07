Napoli-Benevento 1-2, male la prima uscita stagionale degli azzurri: la beffa arriva a tempo quasi scaduto

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Prima uscita stagionale per il Napoli contro il Benevento. Dopo novanta minuti di gioco il match finisce 1-2: una rete per parte, fino al 90': in gol per gli azzurri Jose Maria Callejon al minuto 20. La risposta dei ragazzi di Pippo Inzaghi arriva al minuto 35 con Massimo Coda. Nella seconda frazione di gioco succede poco o nulla: spazio alle seconde linee e ai ragazzi della Primavera aggregati in Trentino Alto Adige alla prima squadra. Beffa nel finale per la squadra di Carlo Ancelotti: Vokic purga gli azzurri quasi a tempo scaduto. Male la prima uscita dei partenopei.