Ormai ci siamo a breve inizierà Napoli-Barcellona, gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Grande spettacolo allo stadio Maradona durante l'ingresso in campo delle squadre: oltre al consueto boato "The Champions", la Curva B ha esposto una bellissima coreografia per caricare gli azzurri: "Quei colori la nostra passione e tanto amore... cara maglia, insieme a te saremo sempre vincitori".